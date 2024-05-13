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中職／蔡其昌還原明星賽「喬蛋」過程 桃園是第二選項

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中職聯盟會長蔡其昌。記者余承翰／攝影
中職聯盟會長蔡其昌。記者余承翰／攝影

中華職棒35年明星賽確定前進台北大巨蛋，這場棒球夏季饗宴首度以「室內版」形式登場，會長蔡其昌還原喬場地的過場，一開始尚未等到台北市長蔣萬安肯定的答案時，過程中桃園市長張善政積極爭取，證實桃園棒球場確實是第二選項。

台北大巨蛋今年加入中職賽程版圖，例行賽場次一路增加，但明星賽卻一直未定案，直到近期才確定明星賽也要攻蛋。

蔡其昌表示，新春團拜那時就曾去拜會蔣萬安，「那天沒有得到肯定答案，市政府是說要看看是不是有檔期，要再協調。桃園同時也很積極在爭取，我們有表示，因為已經有向蔣市長提出要求，若最終無法在大巨蛋，就會在桃園，這也是我一直說今年會在北台灣的原因。」蔡其昌表示，後來聯盟收到通知，確定明星賽可以使用大巨蛋。

明星賽首攻大巨蛋，蔡其昌表示，首波售票預計先抓在3萬人左右，若供不應求再視狀況加開。

中職 明星賽 棒球

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