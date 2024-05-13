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中職／洪總63歲生日拚領軍千勝 陳柏清抗壓對決曾仁和

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
中華職棒雄鷹隊陳柏清。中央社
中華職棒雄鷹隊陳柏清。中央社

台鋼雄鷹隊明天作客桃園球場，對樂天桃猿隊展開2連戰首戰，雄鷹總教練洪一中領軍生涯已達999勝，有機會達到千勝里程碑，25歲左投陳柏清身負重任。

雄鷹昨天在高雄澄清湖球場對味全龍隊之戰，打到延長10局靠王博玄再見安打以4：3獲勝，明天將挑戰3連勝，剛好也是洪一中63歲生日。

陳柏清明天登板，將是生涯第6場先發任務，本季戰績1勝3敗、防禦率5.18，唯一對戰猿隊是4月28日，投4.1局被揮出7支安打，出現5次保送，失5分（全是自責分）吞敗，目前處於2連敗中。

猿隊明天推出曾仁和應戰，本季出賽5場，其中4場先發，戰績1中繼2敗、防禦率9，勝投還未開張，4月28日對雄鷹中繼2局無失分，拿到中繼成功。

猿隊目前13勝14敗和富邦悍將隊並列第4，落後排名第1的統一獅隊7.5場勝差，雄鷹8勝19敗墊底。

洪一中

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