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中職／曹竣崵看潘威倫勝投純度 呼籲球迷回到原點看球

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
「嘟嘟」潘威倫對猿隊中繼兩局失兩分，無關勝敗。圖／統一獅隊提供
「嘟嘟」潘威倫對猿隊中繼兩局失兩分，無關勝敗。圖／統一獅隊提供

統一獅隊42歲老將「嘟嘟」潘威倫生涯22年累積149勝，穩居中職勝投王，將於24日在台南球場先發對決中信兄弟隊，力拚150勝里程碑；獅隊退役投手、資深球評曹竣崵表示，中職就連百勝投手，短期內都不可能再出現，希望球迷「回到看球最初想法」，給這位傳奇球員掌聲和鼓勵。

潘威倫本季前3次出賽都是中繼身分，4月20日對富邦悍將隊投2.2局無失分，奪下本季首勝、生涯第149勝，卻有球迷認為「純度不夠」，甚至用「撿到勝投」形容。

曹竣崵認為，潘威倫邁向150勝之路，對獅隊總教練林岳平也是艱難考驗，為了讓他拚勝投，在領先或平手時中繼2到3局，萬一搞砸比賽怎麼辦？到了季末結算下來，如果只差這場比賽打進季後賽，又要怎麼算？

中職開打35年只有潘威倫、勇壯（108勝）、羅力（102勝）、謝長亨（100勝）達到百勝，現役球員最接近是鄭凱文76勝，再來是王溢正75勝。

潘威倫最快24日就有機會達到150勝，曹竣崵指出，球迷應該回到原點，不必有多餘想法，這是中職開打35年的重大紀錄，看球不管輸贏，要看他在一場比賽的表現，而非如何拿到勝投。

「勝投就是勝投，哪有什麼純度問題？」曹竣崵說，150勝紀錄不是容易達成的事，以潘威倫的資歷和地位，已是傳奇人物，球迷應該讚賞才對，而非用其他角度看球，「嘟嘟生涯應該也有不少勝投被搞砸，沒有純不純這件事。」

大聯盟最多勝亞洲投手是朴贊浩，生涯累積124勝領先野茂英雄1勝，2010年最後一季4勝都是中繼身分；曹竣崵表示，這個例子可以做比較，不管什麼身分登板，能拿到勝投都不簡單。

中職 潘威倫

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