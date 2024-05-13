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中職／明星賽12強中華隊vs.明星隊 古林睿煬個人2連敗想雪恥

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導

中華職棒35年明星賽將在7月20、21日前進台北大巨蛋，今年延續國家隊與明星隊對抗形式，由世界12強中華隊交手中職明星隊。

中職今天舉辦明星賽宣告記者會，中信兄弟隊由陳俊秀出席，今年將首度感受百萬象迷的投票支持，他表示中華隊交給年輕人，自己目標是明星隊。

拿莫．伊漾喊話希望在大巨蛋留下1轟，希望球迷投票將自己送進全壘打大賽；陳晨威為自己拉票有奇招，他說：「希望可以在大巨蛋看拿莫打1轟。」台鋼雄鷹隊葉保弟今年因「粒保神曲」應援曲爆紅，也為自己拉票，「有進明星賽再跳（應援曲）給大家看」。

戴培峰回憶明星賽有趣的事，去年以亞冠賽中華隊組隊，與許多和自己年紀相仿甚至同屆的選手一起比賽，很好玩、很輕鬆，有回味以前的感覺。古林睿煬表示，自己前兩年先發都輸，希望今年可以雪恥，「希望可以贏一場吧！」

中職今年持續與影音社群平台LINE VOOM合作，票選於明天中午12點正式展開，球迷每天可使用個人帳號登入，進入明星賽活動頁面投票，單一帳號每天可在4個時段投票，每日重置時間為0時、6時、12時、18時，網路票選結果將會即時更新於活動頁面。

通訊投票同步展開，加權5倍，球迷可利用手機撥打551285，或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123即可參加票選，截止時間都是6月6日。雜誌票選則是5月31日上架的職棒雜誌6月號隨書附贈，加權10倍，截止收件日期以郵戳6月11日為憑。

中職 中華隊 明星賽

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