中職／明星賽攻進大巨蛋！蔡其昌揭2大亮點 啦啦隊也多1隊

中華職棒35年明星賽確定將在7月20、21日攻進台北大巨蛋，今天舉辦明星賽宣告記者會，投票活動將在14日中午12點展開，中職會長蔡其昌點出今年明星賽兩大亮點，大巨蛋加上6隊，「相信比賽一定會更精彩，啦啦隊也多一隊。」

大巨蛋今年加入中職賽程版圖，但先前傳出7月的明星賽檔期預留給演唱會，中職聯盟一直喬不定，直到近期因大巨蛋舉辦演唱會仍有關卡待解後，檔期才回歸中職手中，今天正式在記者會上宣布明星賽前進大巨蛋。

蔡其昌表示，今年最大特點，就是不會像去年一樣因為下雨損失慘重，對球迷來說也很辛苦，從全台各地跑到洲際球場結果遇到下雨，「這次終於解決，因為有了大巨蛋這個球場，今年很重要的吸睛亮點就是明星賽首次在大巨蛋，這次不用再擔心下雨，我們就直接在大巨蛋裡面。」

另一亮點則是6隊的明星賽，蔡其昌表示，「相信比賽一定會更加精彩，不管怎樣，啦啦隊也多一隊。」蔡其昌也依序將台下的出席球星喊話，像是告訴葉保弟上場不要愁眉苦臉、感覺壓力很大，「你不要管一粒，就打你的，你要有信心。」叮嚀古林睿煬，「保重身體，不要隨便受傷」。

中職史上明星賽最高票房為2013年在桃園棒球場的18181人，今年在大巨蛋撐腰下，破紀錄是定局，問題只在於將刷新到何種程度。

中職今年持續與影音社群平台LINE VOOM合作，票選於明天中午12點正式展開，球迷每天可使用個人帳號登入，進入明星賽活動頁面投票，單一帳號每天可在4個時段投票，每日重置時間為0時、6時、12時、18時，網路票選結果將會即時更新於活動頁面。

通訊投票同步展開，加權5倍，球迷可利用手機撥打551285，或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123即可參加票選，截止時間都是6月6日。雜誌票選則是5月31日上架的職棒雜誌6月號隨書附贈，加權10倍，截止收件日期以郵戳6月11日為憑。