快訊

新北三重祖孫3屍命案 張姓女婿涉殺人罪遭聲押禁見

信義商圈撒玩具鈔爆推擠 網紅「培根」到案道歉坦言蹭熱度遭送辦

談電力結構變革 前政委郭耀煌籲重新檢視非核家園政策

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／曹竣崵變回曹竣揚開球 先提醒球迷非獅隊打錯字

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
曹竣崵（右）與兒子曹祐齊。圖／曹竣崵提供
曹竣崵（右）與兒子曹祐齊。圖／曹竣崵提供

統一獅隊後天將在台南球場迎戰富邦悍將隊，邀請「曹三封」曹竣崵重返老東家擔任開球貴賓，他特別拜託球團員工在復古球衣繡上「曹竣揚」，希望球迷看到這3個字別誤會，絕對不是獅隊打錯字。

「這是我的原名啦。」曹竣崵2006年改名，把最後一字「揚」改成「崵」，後天受邀重返台南球場參加復古月主題日活動，他說：「我在1999年加盟獅隊還是曹竣揚，既然要復古當年球衣，也該繡上原名，這樣才有回到以前的感覺，有飲水思源的意思。」

曹竣崵在1999年菜鳥球季投出11勝5敗、防禦率2.48，包辦當年新人王、年度MVP，當年4月29日、5月7日、5月13日連續3場完封勝，最後一戰面對味全龍隊更是投出無安打比賽，被喻為「曹三封」。

曹竣崵表示，投出無安打比賽當然是生涯印象最深的事，其實獅隊在那個年代也是第1支落實主場的球隊，其他球隊還在打游擊戰時，獅隊已經固定在台南出賽，而且不管調薪、伙食都領先各隊，統一企業文化就是非常照顧球員。

中職生涯歷經獅隊、兄弟象隊，曹竣崵說：「獅隊比賽、訓練都在台南球場，不必動來動去，沒有舟車勞頓的問題，包括路竹球場（另一個訓練場地）也很好，這在以前確實是最好的做法，堪稱職棒火車頭 。」

暌違5年再到台南球場開球，曹竣崵另一個身分是台北城市科技大學棒球隊總教練，笑說：「 不必準備啦，我的球感很好，平常教球都有投球，後天開球一定沒問題。」

富邦悍將 統一獅

延伸閱讀

中職／回饋母校高苑10萬元球具 辛俊昇最感謝李來發

中職／統一獅復古月 「曹三封」曹竣崵15日回台南開球

中職／林岳平讚揚潘威倫投得不錯 24日先發對決兄弟拚150勝

中職／被獅隊11安未造成重傷害 魔神樂奪勝後感謝上帝

相關新聞

中職／單周2起球迷攻擊工作人員 聯盟硬起來：提告到底

中華職棒近期場邊暴力事件頻傳，中職聯盟今天上午發出聲明，不允許任何形式暴力，將提告到底。

中職／3天內第2起暴力事件 桃園球場球迷攻擊員工被警方帶走

樂天桃猿、統一獅隊今天在桃園球場進行3連戰最後一戰，內野區出現暴力事件，有球迷攻擊聯盟工作人員，猿隊立即連絡警方，這名惹...

明星賽攻進大巨蛋！蔡其昌揭2大亮點 啦啦隊也多1隊

中華職棒35年明星賽確定將在7月20、21日攻進台北大巨蛋，今天舉辦明星賽宣告記者會，投票活動將在14日中午12點展開，...

中職／太露股！「十元姊」超辣戰袍露出蜜臀三角底褲 網：吸引進場？

樂天桃猿啦啦隊成員十元日前因與羽球國手王齊麟交往，引發網友熱議。她的姊姊詩雅目前擔任味全龍啦啦隊「小龍女」，近日換上清涼戰袍應援，讓球迷們相當驚訝。 從畫面中可見，詩雅穿著粉色Bra Top搭配

中職／曹竣崵變回曹竣揚開球 先提醒球迷非獅隊打錯字

統一獅隊後天將在台南球場迎戰富邦悍將隊，邀請「曹三封」曹竣崵重返老東家擔任開球貴賓，他特別拜託球團員工在復古球衣繡上「曹...

日職／阪神台灣日找到林威助當嘉賓 中職6隊女孩也會去

日本職棒阪神虎隊今天公布6月7日將在甲子園棒球場賽事舉辦「台灣日」，過去曾效力阪神虎、前中信兄弟隊兩冠教頭林威助將擔任嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。