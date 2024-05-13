中職／曹竣崵變回曹竣揚開球 先提醒球迷非獅隊打錯字

統一獅隊後天將在台南球場迎戰富邦悍將隊，邀請「曹三封」曹竣崵重返老東家擔任開球貴賓，他特別拜託球團員工在復古球衣繡上「曹竣揚」，希望球迷看到這3個字別誤會，絕對不是獅隊打錯字。

「這是我的原名啦。」曹竣崵2006年改名，把最後一字「揚」改成「崵」，後天受邀重返台南球場參加復古月主題日活動，他說：「我在1999年加盟獅隊還是曹竣揚，既然要復古當年球衣，也該繡上原名，這樣才有回到以前的感覺，有飲水思源的意思。」

曹竣崵在1999年菜鳥球季投出11勝5敗、防禦率2.48，包辦當年新人王、年度MVP，當年4月29日、5月7日、5月13日連續3場完封勝，最後一戰面對味全龍隊更是投出無安打比賽，被喻為「曹三封」。

曹竣崵表示，投出無安打比賽當然是生涯印象最深的事，其實獅隊在那個年代也是第1支落實主場的球隊，其他球隊還在打游擊戰時，獅隊已經固定在台南出賽，而且不管調薪、伙食都領先各隊，統一企業文化就是非常照顧球員。

中職生涯歷經獅隊、兄弟象隊，曹竣崵說：「獅隊比賽、訓練都在台南球場，不必動來動去，沒有舟車勞頓的問題，包括路竹球場（另一個訓練場地）也很好，這在以前確實是最好的做法，堪稱職棒火車頭 。」

暌違5年再到台南球場開球，曹竣崵另一個身分是台北城市科技大學棒球隊總教練，笑說：「 不必準備啦，我的球感很好，平常教球都有投球，後天開球一定沒問題。」