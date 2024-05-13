日職／阪神台灣日找到林威助當嘉賓 中職6隊女孩也會去
日本職棒阪神虎隊今天公布6月7日將在甲子園棒球場賽事舉辦「台灣日」，過去曾效力阪神虎、前中信兄弟隊兩冠教頭林威助將擔任嘉賓，中職6隊啦啦隊女孩也將有代表與會。
阪神官網今天發布「台灣日」細節，當天邀請台灣虎航品牌大使內田理央以及前阪神選手林威助擔任嘉賓。球團也安排林威助擔任甲子園歷史博物館一日館長，當天現場準備800張林威助一日館長名片發送參觀民眾，前200位進場更將直接從林威助手中拿到名片。
6隊啦啦隊女孩也將出席「台灣日」，陣容包括富邦悍將隊丹丹、中信兄弟隊希希、樂天桃猿隊心韻、味全龍隊賴可、統一獅隊Mina、台鋼雄鷹隊林浠，6位女孩將與阪神啦啦隊女孩一起進行舞蹈表演，也將出席拍照會，讓日本球迷體驗台灣啦啦隊女孩文化的魅力。
6/7(金)の対埼玉西武戦(甲子園)は「台湾デー」を開催！— 阪神タイガース (@TigersDreamlink) May 13, 2024
タイガーエア台湾のアンバサダーを務める 俳優 #内田理央 氏と阪神タイガースOB #林威助 氏をゲストに、台湾を感じられるイベントが盛りだくさんです。
台湾プロ野球チアガールも来場！！
▼イベント詳細https://t.co/513fDBVfhl… pic.twitter.com/zPuzXdM1BM
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