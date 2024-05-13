中職／回饋母校高苑10萬元球具 辛俊昇最感謝李來發
統一獅隊19歲新秀投手辛俊昇，今天利用球隊休假日前往高苑工商，捐贈10萬元球具提供母校棒球隊資源，並勉勵學弟在棒球路上勇敢追夢，充實自我挑戰棒球最高殿堂。
辛俊昇在去年中職選秀會第3輪被獅隊指名，今年4月3日一軍初登板，目前後援12場合計13.1局失3分，戰績2勝、防禦率2.03。
辛俊昇是獅隊重點栽培選手，去年底參與冬季聯盟賽事，透過與國外球隊交流，各方面更加成熟穩定，今年站穩中繼成為牛棚要角之一。
辛俊昇為了感謝高苑工商的栽培，特別自費購買球具捐贈母校，他說：「能實現挑戰職棒的夢想，特別感謝高苑工商教練用心指導，尤其總教練李來發對我的要求與磨練，才有現在的我。」
他表示，做好基礎訓練才能更上一層樓，面對更高階的挑戰，基本訓練不能少，更期待高苑工商未來成績愈來愈好，培養出更多職棒選手。
高苑工商董事長余政憲表示，感謝辛俊昇飲水思源，高苑工商畢業校友回饋母校，建立好的模範傳承精神。
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