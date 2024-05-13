中職／統一獅復古月 「曹三封」曹竣崵15日回台南開球
統一獅隊5月主場賽事規畫復古月主題日活動，繼謝長亨、吳俊良及張志強回到台南棒球場與獅迷相見歡後，今天再宣布15日對戰富邦悍將隊賽事，將邀請傳奇球星曹竣崵。
曹竣崵1999年加盟獅隊，當年繳出11勝5敗、防禦率2.48，拿下當年新人王獎座及投手金手套獎項，更在4月29日、5月7日、5月13日連續三場分別對戰三商虎、興農牛、味全龍隊完封對手，成為球迷口中傳奇人物「曹三封」，更可貴的紀錄在5月13日面對龍隊於新竹棒球場達成無安打比賽，締造投手榮耀紀錄。
曹竣崵2000到2002年轉戰日本職棒中日龍隊，2003年返台回歸再次為獅隊效力，也是獅隊傳奇球星投手經典人物之一。
曹竣崵目前任職於台北城市科技大學棒球隊總教練，周三將再次回到台南棒球場與球迷相見歡，為比賽開出漂亮好球外，當日賽前5點20分也特別舉辦「老獅話家常」見面會，邀請曾文誠擔任TALK SHOW主持人。獅隊邀請球迷進場同歡，感受獅子軍復古月豐富好玩的主題活動，無論是哪個世代的球迷們，一起來回味曾經追的棒球跑的瘋狂回憶。
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