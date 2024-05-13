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MiLB／李灝宇生涯首度單場雙響砲 單場3安5打點手感燙

中央社／ 台北13日電
李灝宇旅美首次轟出雙響砲。 美聯社
李灝宇旅美首次轟出雙響砲。 美聯社

旅美老虎隊台灣好手李灝宇今天手感火燙，在小聯盟2A出賽單場雙響砲、為旅美生涯首次，單場敲3安貢獻5分打點；海盜隊小聯盟2A鄭宗哲今天雙重賽都有敲出安打，另有1次盜壘成功。

美國職棒小聯盟2A底特律老虎隊今天與舊金山巨人隊交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打3棒、守二壘。

李灝宇1局下敲出右外野方向飛球出局，3局下壘上有人時適時安打送回球隊第1分，5局下1人出局後，李灝宇敲出陽春砲。

老虎隊6局下再有一波攻勢，先靠著安打、保送、觸身球保送、高飛犧牲打送回1分， 接著安打延續添分，取得4比0領先，李灝宇敲出個人單場第2轟，3分砲幫助球隊拉開領先差距。

老虎隊終場就以7比0搶勝，李灝宇總計4打數敲出3支安打，包括2發全壘打，貢獻5分打點，賽後打擊率2成73。

匹茲堡海盜隊2A今天與紐約洋基隊2A雙重賽，兩場比賽台灣好手鄭宗哲都有表現，首戰鄭宗哲先發打1棒、守二壘，單場2打數敲出1安貢獻2分打點，另外選到2次保送，球隊終場以2比5吞敗。

雙重賽第2戰鄭宗哲則先發打1棒、守游擊，單場4打數敲出1支安打，跑出個人本季第6次盜壘成功，賽後打擊率2成07，球隊終場以3比1搶勝。

老虎 鄭宗哲

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