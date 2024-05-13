中職／悍將「萌萌PET隊」主題日 帶毛孩來棒球場放電

富邦悍將隊6月1、2日新莊棒球場賽事舉辦「萌萌PET隊」主題日，「PET隊夥伴席」登場，規畫寵物特別席位，場外也將打造「PET隊夥伴放電站」，將各種寵物公園的遊樂設施搬進場邊。

前年悍將首度推出「寵物同樂席」獲得好評，今年再度推出「PET隊夥伴席」在萌萌PET隊兩天主題日限定登場，當日A11-A13區為寵物特別席位，全區採取自由入座，門票售價為550元，購買該區門票可攜帶一隻寵物入場，還可以獲得毛孩專屬「悍將寵物摺疊碗」一個，另外還有毛孩乾杯、臭味滾、陪心寵糧和沙發馬鈴薯等多個品牌共同提供專屬毛孩的大禮包以及2024年7月5日到8日全台最大、首度在南港雙樓層1F、4F盛大展出的展昭台北寵物用品展門票（市價$200元/張），送給購買「PET隊夥伴席」的球迷。

為了迎接毛小孩們來到新莊棒球場，場外將打造專屬萌萌們的「PET隊夥伴放電站」，各種寵物公園的遊樂設施搬進場邊，讓萌寵們可以自由穿梭玩耍，也可以跟主人一起合影留念，另外還有專屬 PET隊夥伴的闖關活動「毛起來吃—定力大挑戰」、「毛起來蓋—萌掌拓印」。

主題日限定「PET隊夥伴席」將於5月16日中午12點30分起於富邦悍將售票網開始販售，席次數量有限，售完為止，更多活動詳情，可上富邦悍將官方粉絲團查詢。

PET隊夥伴席注意事項：

1、攜帶之寵物限制30公斤以下。

2、寵物僅可於管制區域內落地，且須以牽繩管控；除上述區域外，寵物不可落地，皆需使用提籃或推車等裝載，飼主可評估寵物適合之攜帶方式。

3、由於球場天氣悶熱且吵雜，請評估寵物之身心狀態再進行購票。

4、請注意比賽飛球及寵物互動狀況，飼主應盡保護之責任，若發生意外或衝突請自行負責。

5、如遇因雨延賽，相關活動調整將另行公告。

6、贈品項目如有異動，以主辦單位實際提供為主。