中職／單周2起球迷攻擊工作人員 聯盟硬起來：提告到底

中華職棒近期場邊暴力事件頻傳，中職聯盟今天上午發出聲明，不允許任何形式暴力，將提告到底。

上周先是10日在新莊棒球場出現暴力事件，球迷因至管制區域撿球遭工作人員勸阻後言語恐嚇加身體頂撞，昨天桃園棒球場也有球迷因倚靠欄杆被勸阻，對工作人員不滿出言「想被打嗎？」隨即爆發拳腳攻擊，造成工作人員頭、腰部挫傷。

中職聯盟表示，有關近日兩起球迷因違規經勸導後，出言恐嚇辱罵與動手攻擊工作人員事，聯盟嚴正強調，絕不允許極少數不理性人士對現場工作人員、球迷朋友進行任何言語恐嚇或肢體暴力行為，如有脫序行為發生，聯盟將第一時間通報警方並協助提告，絕不允許任何形式暴力行為在球場發生，確保球迷朋友與工作人員的安全。