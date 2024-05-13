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中職／魔神樂8局失2分 猿再贏獅

聯合報／ 記者藍宗標／桃園報導
魔神樂雖被揮出11支安打，失兩分只有1分自責，擊敗統一獅隊。圖／樂天桃猿隊提供
魔神樂雖被揮出11支安打，失兩分只有1分自責，擊敗統一獅隊。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊昨在桃園球場以5：2擊敗統一獅隊，3連戰搶下兩勝，洋投魔神樂先發8局失兩分（1分自責），奪開季3連勝；獅隊42歲老將「嘟嘟」潘威倫中繼兩局失兩分無關勝敗，24日在台南球場先發對決中信兄弟，挑戰生涯150勝里程碑。

魔神樂用107球投完8局，被揮11支安打，投出4次三振、未保送，成為加盟猿隊後單場投球局數最多一戰，本季4場先發投出3勝0敗、防禦率1.48。

獅隊昨打完前5局2：3落後，潘威倫6局下登板，連續兩局讓猿隊掛零，8局下被朱育賢、林泓育、林承飛連續揮出安打，失兩分退場。潘威倫本季首次在桃園球場亮相，不少猿隊球迷給予熱烈掌聲，向這位資深老將致敬。

球場又見暴力事件

這場比賽打到一半，內野區出現暴力事件，也是中職比賽3天內第2起，有名球迷出拳攻擊球場工讀生，猿隊立刻通報警方將他帶離；猿隊賽後也發出聲明，絕不容許暴力事件出現在球場，目前工讀生已送醫驗傷，球團將會與警方協助後續處置。

兄弟 桃園 連戰

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