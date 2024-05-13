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中職首見 母親節兩地再見安 洪總千勝M1

聯合報／ 記者陳宛晶／新北報導
富邦悍將隊王正棠敲出再見安打，舉手歡呼。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊王正棠敲出再見安打，舉手歡呼。記者陳正興／攝影

中華職棒昨天在新莊、澄清湖棒球場都廝殺到延長賽突破僵局，雙雙由主隊向對手說再見。富邦悍將隊靠王正棠敲出再見安打，以3：2氣走中信兄弟隊，台鋼雄鷹隊則由王柏融、王博玄的安打先追平再超前，以4：3擊敗味全龍隊。中職過去34年不曾在母親節出現再見安打，昨天同日在兩地誕生史上第一次。

悍將洋投羅戈繳出5局失2分、狂飆10K，內容不俗，但打線串連不起來，雖有11安卻僅2分進帳，兩軍以2：2進入延長賽。

悍將鐵牛棚發威，5任後援投手未讓兄弟打者敲安，10局上江國豪讓兄弟在突破僵局空手而歸，下半局由李宗賢、王正棠連兩棒安打結束比賽。

只需要1分就能贏，卻未選擇短打，總教練陳金鋒指出，王正棠最近攻擊手感不錯，就讓他自由攻擊。王正棠說，看到李宗賢敲安後，確實一度想點，結果第一顆是壞球，「想說下一球會投進來，投手可能想說我要點，球威沒那麼好。」

王正棠生涯首支再見安打，女兒與他一起站上單場MVP頒獎台，他向老婆大人喊話母親節快樂。

鷹龍過招也打得膠著，雄鷹9局下追平逼進延長賽，進而演出再見劇本，王柏融第10局的追平安打為生涯第600支安打，以405場、1579打數達陣，超越胡金龍的408場、1660打數，締造中職史上最速紀錄。

雄鷹2連勝，也讓總教練洪一中生涯勝場達到999勝，最快將在14日桃園球場出戰樂天桃猿隊之戰成為史上首位千勝教頭。

兄弟 教練 母親節

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