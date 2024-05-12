中職／3天內第2起暴力事件 桃園球場球迷攻擊員工被警方帶走

樂天桃猿、統一獅隊今天在桃園球場進行3連戰最後一戰，內野區出現暴力事件，有球迷攻擊聯盟工作人員，猿隊立即連絡警方，這名惹事的球迷也被員警帶離球場。

樂天球團聲明如下： 「5月12日球賽中觀眾席發生之暴力事件，起因為聯盟工作人員柔性勸導球迷勿倚靠欄杆，該名球迷不聽勸導，並對工作人員暴力相向，球團及聯盟隨即連絡警方協助處理，由員警將該名球迷帶離球場。 樂天球團表示，絕對不容許暴力事件出現在球場，目前該工讀生已送醫驗傷，樂天球團將會與警方協助後續處置。 為維護優良的看球環境，球團無限期禁止該球迷再次進場，也將持續與警方保持良好溝通，不允許任何暴力事件再次發生。」 這是中職比賽繼前天新莊球場「金控大戰」之後，3天內第2次出現球場暴力事件，這名球迷是在比賽進行到一半時，出拳攻擊球場工讀生。

事件起因：為搶界外球不服從工作人員勸導

【中央社/12日電】

樂天桃猿隊今天主場賽事，球迷不聽聯盟工作人員勸導勿倚靠欄杆，對工作人員暴力相向被員警帶走，球團無限期禁止該球迷再次進場，也是中職3天內2度發生球迷攻擊工作人員事件。

桃猿隊今天在主場樂天桃園棒球場迎戰統一獅隊觀眾席發生插曲，桃猿球團賽後發布聲明表示，球賽中觀眾席發生的暴力事件，起因是聯盟工作人員柔性勸導球迷勿倚靠欄杆，該名球迷不聽勸導，並對工作人員暴力相向，球團及聯盟隨即聯絡警方協助處理，由員警將該名球迷帶離球場。

桃猿球團表示，絕對不容許暴力事件出現在球場，目前該工讀生已送醫驗傷，球團將與警方協助後續處置。

為維護優良的看球環境，桃猿球團無限期禁止該球迷再次進場，也將持續與警方保持良好溝通，不允許任何暴力事件再次發生。

10日中職富邦悍將隊在主場新莊棒球場迎戰中信兄弟隊比賽也有發生類似狀況，有球迷至場內管制區域拾取界外球被勸導，之後聯盟工作人員依照勤務執行流程前往該區，檢視是否有其他球迷遭界外飛球擊傷，但該球迷以言語恐嚇辱罵工作人員，並用身體頂撞工作人員。