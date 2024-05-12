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中職／王柏融最速600安、王博玄再見安 將洪總勝場拱上999

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
王柏融(資料照)。台鋼雄鷹提供
王柏融(資料照)。台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹隊與味全龍隊今天廝殺到延長賽，靠王「ㄅㄛˊ」系列打者建功，王柏融先敲生涯第600安追平，王博玄補上再見安打，幫助雄鷹以4：3贏球，雄鷹2連勝，總教練洪一中生涯累積999勝，距離成為千勝教頭只差最後一步。

龍隊由「龍之子」徐若熙先發，4次四壞球、1次觸身球導致用球數偏高，最終投4局失1分，失分就是出現在第4局相繼因觸身球、四壞球保送杜家明、張肇元，紀慶然補上適時安打。

龍隊靠劉基鴻第6局陽春砲追平，8局吉力吉撈．鞏冠的得點圈安打一度超前戰局，但林凱威9局下上演劇場，被張肇元二壘打、藍寅倫一壘打串聯攻下追平分，兩軍進入延長賽。

龍隊10局上攻下1分，羅華韋把關10局下，陳文杰短打推進後， 王柏融敲出追平安打，兩出局後由王博玄敲出再見安打，雄鷹首度在延長賽勝出。

王柏融此役賽前累積中職生涯599安，10局的安打達到600安里程碑，以405場、1579打數達陣，超越胡金龍的408場、1660打數，締造中職史上最速600安。

洪一中生涯勝場也達到999勝，最快將在14日桃園球場出戰樂天桃猿隊之戰成為史上首位千勝教頭。

中職 王柏融

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