中職／生涯22年僅第6次投手犯規 潘威倫賽後有感而發

統一獅隊今天在桃園球場以2：5不敵樂天桃猿隊，42歲老將「嘟嘟」潘威倫中繼兩局失兩分、無關勝敗，挑戰生涯第150勝要等到24日，在台南球場先發對決中信兄弟隊，他說：「先發投手就是要達成基本5局任務，會想挑戰看看，希望可以完成。」

獅隊打完前5局2：3落後，潘威倫6局下登板，連續兩局讓猿隊掛零，8局下被朱育賢、林泓育、林承飛連續揮出安打，失兩分退場，本季出賽3場都是後援身分，戰績1勝、防禦率2.70，生涯累積149勝穩居史上第1。

潘威倫6、7局下面對7名打者，只被揮出1支安打，8局下卻出狀況；他表示，一開始投球節奏很順，8局下出問題，被抓投手犯規，以後必須改變準備動作才行。

潘威倫8局下被首名打者朱育賢安打，面對下一棒林泓育時，左腳出現二次動作被抓犯規，朱育賢免費上二壘，潘威倫又被林泓育揮出安打，本來應是一、二壘有人變成一、三壘。

潘威倫表示，壘上有人的情況，不同壘包會有不同的投球策略，就算投手犯規很少也是要注意（生涯22年只有6次）。

不少猿隊球迷6局下看到潘威倫登板，爆出熱烈掌聲，向這位資深老將致敬，他說：「二軍比賽球迷較少，上場可知球迷鼓掌，今天專注比賽，未注意是否啦啦隊還是球迷鼓掌，感謝他們的鼓勵，在場上就是盡力表現。」

24日對決兄弟將是本季首次先發任務，再拚第150勝紀錄，潘威倫表示，身為選手希望有好表現，為球隊好好貢獻。