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中職／池恩齊跑壘瑕疵待釐清 鋒總要再了解他看到什麼

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊池恩齊(資料照)。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊池恩齊(資料照)。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天打到延長10局，靠王正棠的再見安打以3：2力擒中信兄弟隊，讓池恩齊的跑壘瑕疵不至於造成傷害，總教練陳金鋒一時也難解他當時的跑壘判斷，「他當下看到什麼，會再跟他了解一下。」

兩隊今天以2：2進入延長賽突破僵局制，江國豪把關10局上讓兄弟空手而歸，悍將打線在10局下面對續投的吳俊偉，二壘跑者為池恩齊，李宗賢打穿左邊防線的安打，池恩齊卻未進壘，轉播也馬上切換鏡頭到陳金鋒的臉色。

王正棠隨後補上再見安打，讓悍將依然留下這場勝利，未讓跑壘瑕疵造成傷害。

談到池恩齊當下的跑壘判斷，陳金鋒表示，剛剛也還在研究，「我等一下再進去問他當時想法，那是臨場狀況，還不清楚到底是發生什麼情形，賽後檢討會再跟他了解一下他當下看到什麼。」

富邦悍將 陳金鋒

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