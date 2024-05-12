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中職／鋒總未短打相信他的近況 王正棠10局敲再見安

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
王正棠延長10局敲出再見安打。記者陳正興／攝影
王正棠延長10局敲出再見安打。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊今天在母親節加班贏球，延長10局下由王正棠敲出再見安打，以3：2擊敗中信兄弟隊。敲出生涯首支再見安打，王正棠還原對決的心境拿捏，「第一顆壞球，想說可能會投進來。」他對近況有信心，當下選擇攻擊、而非推進，一棒成為致勝英雄。

悍將先發投手羅戈投5局共用87球，被敲6安打、失2分，2局上王威晨安打開路，靠盜壘及暴投進占三壘，羅戈連飆2K卻沒過楊祥禾這一關，這一球接連越過投手、游擊防線，幫助兄弟先馳得點；羅戈第3局保送首位打者岳政華，推進二壘後，陳俊秀敲安再下一城。

悍將面對0：2落後，打線在3局下有所回應，李宗賢敲安後，猛登牽制發生失誤讓他一口氣站上三壘，王正棠補上安打、帶有1分打點，4局蔣智賢、董子恩、戴培峰3支安打串聯攻下追平分。

兄弟洋投猛登投6局被敲10安打、失2分，兩軍先發投手都在平手時退場，將勝負交到牛棚手中，以2：2進入延長賽突破僵局。

江國豪把關10局上，讓兄弟空手而歸，打線在10局下面對續投的吳俊偉，李宗賢敲安，二壘跑者池恩齊卻未進壘，王正棠接著補上再見安打。

只要1分就能贏，悍將未選擇短打，總教練陳金鋒表示，王正棠最近攻擊手感不錯，就讓他自由攻擊，「看起來他是目前狀況相對穩定。」王正棠還原當下打席想法，看到李宗賢敲安後，確實有一度要點的想法，結果第一顆是壞球，「想說下一球會投進來，投手可能想說我要點，放進來給我打，球威沒那麼好。」他也坦言，這是因為最近狀況還不錯才選擇攻擊，如果近況不好，可能就會選擇觸擊。

羅戈5局收工，陳金鋒指出可能天氣較熱，體力消耗比較快，加上近期的延賽，投手算是夠用。悍將此役5任後援投手都未被敲出安打，繼續展現鐵牛棚，但陳金鋒對此話鋒一轉，認為攻擊串聯還要加油，前9局11安只有2分進帳。

王正棠延長10局敲出再見安打。記者陳正興／攝影
王正棠延長10局敲出再見安打。記者陳正興／攝影
王正棠生涯第一支再見安打出現在母親節。記者陳正興／攝影
王正棠生涯第一支再見安打出現在母親節。記者陳正興／攝影

李宗賢 陳金鋒

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