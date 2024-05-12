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中職／魔神樂優質先發屠獅 潘威倫投2局失2分無關勝敗

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
魔神樂優質先發收拾統一獅隊。圖／樂天桃猿隊提供
魔神樂優質先發收拾統一獅隊。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊洋投魔神樂，今天在桃園球場對統一獅隊之戰先發8局，失兩分只有1分自責，以優質表現奪勝，猿隊終場5：2獲勝，以2勝1敗贏得系列賽。

魔神樂用107球完成8局任務，被揮出11支安打，投出4次三振、未有保送，開季至今3連勝、防禦率1.48。

猿隊首局就展開攻勢，開路先鋒陳晨威面對獅隊先發投手郭俊麟，揮出二壘方向內野安打，再靠朱育賢二壘打掩護，跑回全場第1分。

猿隊4局下攻勢再起，林泓育安打、林承飛保送，再靠張閔勛關鍵二壘打攻下兩分，拉大到3：0領先。

獅隊前4局無法突破魔神樂的封鎖，5局上林祖傑靠失誤上壘，接著林佳緯、邱智呈、陳鏞基連續安打，林安可追加高飛犧牲打，這半局攻下兩分追成1分差。

郭俊麟投4.2局失3分退場，辛俊昇接手0.1局未失分；42歲老將潘威倫6局下登板，連續兩局讓猿隊掛零，但8局下出狀況，朱育賢、林泓育安打後，林承飛揮出二壘打攻下兩分打點，幫助猿隊再度領先3分，維持優勢到比賽結束。

朱育賢 郭俊麟

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