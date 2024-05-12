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中職／潘威倫引退年獅推見證記錄卡 預計24日主場先發

中央社／ 桃園12日電
統一獅隊潘威倫。本報資料照片
統一獅隊潘威倫。本報資料照片

中職統一獅投手潘威倫引退年，獅隊特別推出「沉默的王牌 感動的嘶吼」企劃活動，潘威倫無論主客場出賽，都會贈送「潘威倫引退年出賽見證紀錄卡」，也預計24日安排台南主場先發。

統一7-ELEVEn獅隊今天發出新聞稿表示，投手潘威倫今天賽前中職生涯共22年、出賽389場、投2101局、投出3萬847球、拿下1179次三振、奪下149勝，各項紀錄持續累積，引退年最後的燃燒，每一球都是熱血，每一球都是紀錄，也推出特別企劃。

獅隊表示，即日起，無論潘威倫在主場或客場、先發或中繼出賽，皆推出「潘威倫引退年出賽見證紀錄卡」，讓一起親臨現場的球迷都有機會索取，見證潘威倫出賽的每一個時刻。對於潘威倫而言，每投出一球都是紀錄的累積，也是中華職棒投手各項紀錄指標人物。

「潘威倫引退年出賽見證紀錄卡」領取方式，主場先發進場直接發送，主場非先發出賽，離開球場時出入口發送，客場先發或中繼，上場時客隊看台應援區發放，每人限索取一張，請勿重複領取，客場每場數量有限、送完為止，每次款式隨機贈送，不得指定。

5月獅隊復古月主題週最後一週賽事，獅隊也排定潘威倫於24日在台南棒球場先發出賽，邀請喜歡潘威倫的球迷進場為他聲援，期待再創佳績。

統一獅領隊蘇泰安表示，潘威倫對於統一獅的歷史、對於中職的過去，都留下很多榮耀紀錄，在其選手生涯引退年，行銷規劃要更全面，透過不同行銷方式及創意，希望球迷能夠走進球場，無論是主、客場都能參與到潘威倫最後一年的出賽。

蘇泰安也說，期待潘威倫能夠在最後一年的出賽，帶給球迷無比的感動與榮耀，更將其最寶貴的精神傳承給後輩學弟們。

中職 潘威倫 統一獅

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