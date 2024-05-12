中職／悍將粉嫩登場 3天商品銷售近500萬FA立牌抱枕最熱銷
富邦悍將隊在母親節假期粉嫩登場，3天商品銷售近500萬元，其中以Fubon Angels拍立得壓克力立牌和抱枕最為熱銷，球迷為了與女孩拍照的機會，甚至從前一晚就有人徹夜排隊。
悍將本周在新莊棒球場與中信兄弟隊進行3連戰，前兩場分別吸引6924、9275人進場，今天則是開出6822人票房數字。
悍將主場周末兩天舉辦浪漫事務所主題日，選手換上繽紛浪漫粉球衣出賽，今天賽後還有Fubon Angels四位女孩的簽名會，陣容包括李雅英、丹丹、Jessy、安娜，今天在G-STORE商品旗艦店消費最終金額達3500元以上即可獲得拍立得拍照會參加券一張，限量80張，昨天賽後就有球迷徹夜排隊。
球團表示，3天商品銷售將近500萬，以Fubon Angels拍立得壓克力立牌和抱枕最為熱銷。
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