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中職／林岳平坦言牛棚較弱 裴瑞茲當「調和劑」太重要

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
統一獅隊投手裴瑞茲。中央社
統一獅隊投手裴瑞茲。中央社

統一獅隊洋投裴瑞茲開季至今表現穩定，讓總教練林岳平讚不絕口，更用「調和劑」形容他在牛棚的重要性。

裴瑞茲開季至今出賽13場，合計22.1局只失3分，戰績2勝5中繼2救援、防禦率1.21，尤其昨天後援3局失兩分，奪下本季第2勝，幫助獅隊在延長10局以9：4擊敗樂天桃猿隊。

兩隊今天在桃園球場進行3連戰最後一戰，裴瑞茲確定不會上場，林岳平表示，他本來就有能力投4至5局，讓教練團不用消耗其他投手，今天都可備戰。

林岳平說：「裴瑞茲的重點不是出賽場次，而是每次可投2到3局，讓隊友有安定感，如果只投1局，表現會更好。」

獅隊上半季排名穩居榜首，不過林岳平坦言牛棚較弱，投手如果連續出賽，穩定性就不好，裴瑞茲扮演「調和劑」的角色，會盡可能讓他投到兩局，保護所有後援投手。

林岳平 牛棚

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