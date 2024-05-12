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中職／嚴宏鈞掛保證沒偷暗號 不會出現可恥行為

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
樂天桃猿隊嚴宏鈞。報系資料照
樂天桃猿隊嚴宏鈞。報系資料照

樂天桃猿隊昨天打到延長10局以4：9不敵統一獅隊，嚴宏鈞4局下1出局二、三壘有人時上場打擊，出現「往下一瞥」的動作，引發獅隊洋投布雷克不滿，直言不該如此；嚴宏鈞今天賽前強調，絕對沒有偷暗號，「這不是很可恥嗎？」

嚴宏鈞昨天4局下打擊時，兩隊2：2平手，後來打成二壘方向飛球出局；布雷克認為，當時這個打擊很重要，嚴宏鈞不該出現往本壘後方一瞥的動作。

嚴宏鈞表示，可能當下準備動作較慢，而布雷克身高較高，他準備投球時，自己先看著地板，就像有時在打擊區會看左邊，這只是習慣動作而已。

兩隊3連戰前兩戰各贏1場，今天繼續在桃園球交手，獅隊目前22勝7敗穩居上半季龍頭，領先排名第2的中信兄弟隊7場勝差，猿隊12勝14敗和富邦悍將隊並列第4。

嚴宏鈞 布雷克 樂天桃猿

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