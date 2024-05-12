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中職／潘威倫挑戰第150勝 林岳平要看郭俊麟先發穩不穩

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
統一獅隊潘威倫。圖／統一獅隊提供
統一獅隊潘威倫。圖／統一獅隊提供

統一獅隊作客桃園球場，今天對樂天桃猿隊進行3連戰最後一戰，推出郭俊麟登板先發，潘威倫先在場邊待命，視比賽狀況，有機會爭取生涯第150勝。

潘威倫4月20日對富邦悍將隊之戰中繼2.2局無失分，奪下本季首勝，也是生涯第149勝，前天重新登錄一軍，只差1勝成為中職史上首位150勝投手。

獅隊總教練林岳平今天賽前表示，本來就打算讓潘威倫上場，不過要看比賽流程、出賽時間點，「不能保證他一定會出場，但會考量。」

林岳平強調，這場比賽是雙先發概念，要看郭俊麟的出賽狀況，希望他可以投得很順利，如果跌跌撞撞再視戰況拉上潘威倫。

郭俊麟本季4場先發投出1勝2敗、防禦率4.29，其中3戰至少投滿5局，包括兩場6局優質表現，林岳平說：「郭俊麟從開季至今，每場幾乎都可投到5、6局，表現很好。」

林岳平 潘威倫 郭俊麟

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