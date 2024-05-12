中職／嚴宏鈞「往下一瞥」惹議 布雷克直言不該這樣

統一獅隊昨天在桃園球場打到延長10局以9：4擊敗樂天桃猿隊，但猿隊4局下1出局二、三壘有人時，嚴宏鈞打擊時往本壘後方一瞥的動作，讓獅隊洋投布雷克不太高興，今天賽前被問到此事，他說：「 這個動作不太對。」

布雷克昨天先發6局失兩分（1分自責），優質表現無關勝敗；他表示，4局下是面臨危機的狀況，看完暗號已經準備投球，嚴宏鈞卻出現往下一瞥的動作，實在不該這樣。

布雷克表示，和一名打者經過多次對決後，多少會注意他的動作，昨天4局下是很重要的打席，但嚴宏鈞的頭部動作太明顯，有對他說不能這樣，後來他就沒有再看了。

這半局結束，布雷克走回休息區前，也和猿隊一壘教練陳彥夆交談，布雷克強調不是爭執，而是向他反應「不能這樣做」。

嚴宏鈞今天澄清，絕對沒有偷暗號的企圖，布雷克回應「無法評論」，如果這是嚴宏鈞的習慣動作，從客觀角度看來，當下不太恰當，希望他可以做些調整。

布雷克表示，嚴宏鈞也是捕手，應該很了解這種事，就算對手打完暗號才有一瞥，仍可看到捕手的位置和動作、比出手套的地方。