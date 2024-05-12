中職／主動審視權讚讚 平野惠一建議挑戰成功不扣次數

中信兄弟隊昨天以0：3輸給富邦悍將隊之戰，兄弟在第8局已無挑戰權的情況下，透過裁判主動審視權成功獲得翻盤，總教練平野惠一對此認為給予裁判這項權利，能讓比賽更公平，對於挑戰次數之爭則贊同成功應不扣次數的方向。

兄弟昨天的第一個挑戰先是用在6局下，三壘上的王正棠利用高飛犧牲打回到本壘得分，兄弟針對王正棠是否提早離壘提出挑戰，但畫面顯示並無問題，外界納悶兄弟陣營哪來的挑戰靈感。

平野惠一對此表示，當時是選手這邊看，覺得有這樣的狀況，也進一步反問在場記者：「你們看是沒有問題嗎？」

兄弟8局上還出現連兩打席都挑戰翻盤的狀況，先是王威晨獲得改判內野安打，下一棒岳政華原先被判雙殺，兄弟已無挑戰權，是由裁判啟動主動審視權，確認打者早了N步踏上一壘。

平野表示，裁判有主動審視權是不錯的安排，「給裁判更有靈機應變的空間，畢竟有些判斷是真的很困難。」球迷熱議挑戰次數是否應該修改，平野認為，太多挑戰或主動審視權不限局數，都可能造成比賽時間變得更冗長，比較希望的方向是維持兩次挑戰機會，但成功可以不扣次數。