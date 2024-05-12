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中職／落後局面再掉分認投到上火 艾士特：但沒影響我的表現

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊洋投艾士特昨天投6局失3分。記者葉信菉／攝影
中信兄弟隊洋投艾士特昨天投6局失3分。記者葉信菉／攝影

中信兄弟隊昨天以0：3遭到富邦悍將隊完封，優質先發吞敗的艾士特，在客隊休息區留下幾處遭殃痕跡。艾士特坦言自己確實是情緒起伏比較大的選手，昨天有上火、但沒有因此影響到自己表現；總教練平野惠一則指出，艾士特一直都是比較有情緒的選手，只是比較可惜無法給他火力支援。

艾士特昨天繳出6局被敲8安打、失3分的優質內容，2局下來時將怒氣發洩在東元冰箱上，留下釘鞋凹痕，6局投完氣噗噗收工，這回輪到椅子遭殃；艾士特今天受訪不願談及冰箱，回應：「我不知道」。

他表示，昨天5局時看球隊已經處於落後，不想再掉分，卻在第6局連挨安打失血，情緒確實有些波動，「碰到不如意的狀況，會表現出來，這是我的應對方式。」他也說棒球就像雲霄飛車，是帶有情緒的運動，確實自己是情緒起伏比較大的人，「昨天雖然有上火，但沒有影響到自己表現。」

艾士特表示，昨天比賽結果不好，有幾支關鍵安打的出現導致掉分，是自己必須再改進的地方，他也稱悍將打者很厲害，不太容易被三振，總是能把球打進場內，但因為昨天是8支一壘安打，且自己也沒有保送，因此對於比賽內容並不擔心。

平野則是指出，艾士特昨天有幾球和捕手要的位置不一樣，看得出來被打後很懊惱、很生氣，「但對方打線也是做得很好，可以掌握到失投球、選掉引誘球，這也是我們會輸的原因。」

中信兄弟 富邦悍將

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