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中職／當爸後首過母親節小難過 富藍戈等現世與前世情人來台

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投富藍戈與太太去年在新莊棒球場賽前舉辦性別趴。本報資料照片
富邦悍將隊洋投富藍戈與太太去年在新莊棒球場賽前舉辦性別趴。本報資料照片

富邦悍將隊洋投富藍戈當爸爸後的第一個母親節，老婆和女兒還沒來得及來到台灣，讓他坦言：「有點難過」，小倆口已經約定好，等她到台灣之後要補過一次母親節。

富藍戈的太太去年懷孕，當時還在新莊棒球場賽前舉辦性別趴，寫下中職史上另類的第一次，女兒在今年1月出生後沒多久，富藍戈就要來到台灣長期出差，也讓他坦言很想念妻小，一有空就和她們視訊，「真的很想她們，希望她們可以趕快過來。」

富藍戈表示，老婆目前正在辦手續，等到完成後就會盡快啟程，希望下周一家人就能團聚；至於當父親後的第一個母親節，他說：「感覺當然很不一樣，已經和老婆說好，等她來了之後，一定要補過母親節。」

富藍戈來台3年，本周剛解鎖一個新縣市，足跡首度踏足台東，他也趁這難得機會出去探索景點，除了請教在地人吳世豪外，也從google map上找到距離飯店只有8分鐘路程的瀑布，「我打給其他洋將，問要不要一起去，他們都說好。」他們一起去了瀑布、海灘，再到市中心吃飯，過得相當充實。

中職 富藍戈 富邦悍將

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