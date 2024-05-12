MiLB／張育成小聯盟3A出賽有長打 選到1保送有2得分

旅美光芒隊好手張育成持續在小聯盟3A出賽，今天有長打表現，單場3打數敲1支二壘打，另有1次四壞保送，光芒終場以10比3擊敗密爾瓦基釀酒人；老虎隊2A野手李灝宇連3戰敲安。

美國職棒小聯盟3A賽事坦帕灣光芒隊與釀酒人隊交手，光芒隊台灣好手張育成先發打7棒、守游擊。

張育成1局下敲出三壘方向滾地球出局，4局下率先敲出二壘，再靠著隊友接連滾地球推進、安打，替球隊跑回分數。

張育成5局下吞下三振，7局下2人出局後選到四壞保送上壘，再靠著隊友二壘打替球隊跑回分數。張育成今天總計3打數敲出1支安打，選到1次保送、有1次三振，跑回2得分，賽後打擊率2成59。

光芒隊打線發揮，團隊敲出12支安打，包括品托（Rene Pinto）1局下敲出的滿貫砲，比賽前半段就將比分拉開，順利贏得比賽勝利。

底特律老虎隊2A台灣好手李灝宇在與舊金山巨人隊2A比賽打擊也有表現，單場2打數敲出1支安打、貢獻1分打點，另外選到2次四壞保送，近期連3場出賽有安打，賽後打擊率2成55，老虎隊終場以8比3搶勝。