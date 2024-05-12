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MLB／無安打比賽最後1人破功 馬丁尼茲轟掉勇士苦等30年紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
勇士「終結者」伊格列西亞斯被馬丁尼茲轟出陽春砲，無安打比賽飛了。 法新社
勇士「終結者」伊格列西亞斯被馬丁尼茲轟出陽春砲，無安打比賽飛了。 法新社

勇士隊作客紐約，今天對大都會隊3連戰第2戰只差最後1人次，就可完成隊史近30年首場無安打比賽，但在9局下2出局時，被馬丁尼茲（J.D. Martinez）揮出陽春砲，罕見紀錄也飛了，不過終場仍以4：1獲勝，最近拚出4連勝。

勇士左投弗里德（Max Fried）先發7局、第2任投手希曼尼茲（Joe Jimenez）接手1局，聯手送出7次三振、5次保送，都未被揮出安打，以4：0領先。

「終結者」伊格列西亞斯（Raisel Iglesias） 9局下登板，連續解決兩人次後，95英里速球被馬丁尼茲轟出中右外野方向陽春砲，無安打比賽飛了。

伊格列西亞斯接著投出保送、被揮出內野安打，再解決最後一名打者，失1分完成任務。

勇士1966年從密爾瓦基搬到亞特蘭大後，一共出現3場無安打比賽，最近一場是1994年4月8日對道奇隊之戰，當時26歲左投梅克（Kent Mercker）締造紀錄。

馬丁尼茲表示，完全不想被無安打比賽，9局下思考計劃，想辦法從伊格列西亞斯的手中開張。

勇士總教練史尼克（Brian Snitker）說：「投出無安打比賽很難，更重要是贏得比賽，而不是無安打。」

太空人隊投手布蘭柯（Ronel Blanco）4月2日對藍鳥隊之戰，以105球完投9局未被敲安，仍是本季唯一無安打比賽，勇士等了30年未出現無安打比賽是大聯盟球隊第4長。

勇士 馬丁尼茲

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