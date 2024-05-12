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中職／擒猿奪22勝 獅隊最快今亮燈

聯合報／ 記者蘇志畬陳宛晶／綜合報導
統一獅隊布雷克。圖／統一獅隊提供
統一獅隊布雷克。圖／統一獅隊提供

統一獅隊昨天攻破樂天桃猿隊本季在桃園主場的不敗金身，延長賽一口氣攻下5分，以9：4拿下開季29戰的第22勝，加上另兩場台鋼雄鷹、富邦悍將都贏球，獅隊最快今天就能點亮上半季封王的魔術數字M24。

獅隊以22勝7敗的戰績獨居中職龍頭是中職最佳，領先第2名中信兄弟隊7場勝差、第3名味全龍隊7.5場勝差，今天只要獅隊贏球，加上雄鷹擊敗龍隊、悍將擊敗兄弟，就可寫下中職最速亮燈紀錄。

獅隊昨天贏得辛苦，布雷克雖繳出6局失2分好投，不過猿隊林泓育在8局下的生涯第200轟，一棒逆轉比數，好在9局上邱智呈從陳柏豪手中敲回追平分，並在10局上一口氣攻下5分。

兒子亮仔驚喜到場應援，陳仕朋昨天先發7局無失分，率領富邦悍將隊以3：0擊敗中信兄弟隊，賽後才在單場MVP頒獎台上驚喜看到寶貝兒子，讓他直呼感動、想哭。

有鐵牛棚撐腰，悍將再有先發好投，本季已經6度完封對手，居6隊之冠，總教練陳金鋒表示，「代表我們投手表現很好，先發、後援都完成各自別的工作。」兄弟則是本季已經4度被完封，只優於新軍台鋼雄鷹隊的6次。

雄鷹先發投手小野寺賢人前4場出賽、3場優質先發0勝3敗，昨不再「問天」，7局無失分的表現幫助球隊以5：1擊敗味全龍，總教練洪一中也在澄清湖主場再次轉動輪盤，執教生涯第998勝入袋。

兄弟 教練 統一獅

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