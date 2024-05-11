中職／美技接殺又敲敲追平安 邱智呈：忘掉不好的

統一獅隊今天以9：4在延長賽擊敗樂天桃猿隊，外野手邱智呈不僅在9局上敲出追平安打，5局下也有美技接殺，作為幫助球隊續命的英雄，邱智呈表示：「忘記昨天不好的結果。」

獅隊昨天輸給猿隊，但今天扳回一城，也寫下開季最速22勝紀錄，邱智呈5打數敲出2支安打，先在9局上敲出追平安，10局上在球隊5分大局中，也用高飛犧牲打貢獻1分打點。

9局上免對落後將比賽成功拉進延長賽，邱智呈表示，昨天類似的情景，自己的表現是失敗收場，「今天又有機會，就是忘掉不好的結果，想起練習做的，跟比賽的感覺結合起來。」

更難得的是從陳柏豪手中敲出適時安打，中斷陳柏豪的開季連15場、15局無失分，邱智呈表示，陳柏豪是很好的投手，速球有威力，加上變化球又有引誘性，「對我們左打來說不太好攻擊。」

邱智呈在5局下的滑接沒收了馬傑森一支可能的長打，獅隊總教練林岳平表示：「球隊需要他的不只是攻擊，守備、跑壘都是，恭喜他（拿下單場MVP），也希望他持續保持下去。」