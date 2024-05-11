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中職／布雷克質疑嚴宏鈞偷暗號 餅總幫忙解釋誤會一場

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊布雷克。圖／統一獅隊提供
統一獅隊布雷克。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天在桃園棒球場打到延長賽10局，才以9：4擊敗樂天桃猿隊，先發投手布雷克6局失2分的優質先發，但在第4局換局時曾與猿隊一壘指導教練起爭執，獅隊總教練林岳平還原當時情況。

布雷克今天以101球投完6局，被敲5支安打另有3次四壞，丟掉2分有1分責失，其中4局下對嚴宏鈞的打席，嚴宏鈞疑似先看捕手方向再看投手，導致布雷克不滿，在換局時與猿隊教練言語溝通，但並沒有擴大成衝突。

林岳平表示，布雷克應該是覺得嚴宏鈞偷看暗號，「我們知道嚴宏鈞的眼睛比較不對稱，看起來會以為是偷暗號，有跟布雷克解釋過，這幾年也有投手覺得他偷看暗號。我們有去了解過，其實不是，沒有什麼問題啦。」

本季第2次打延長賽突破僵局制都是先攻球隊，獅隊這回是獲勝的一方，林岳平表示，剛好前面有個作戰失敗，後面何恆佑補上安打成為關鍵，「球賽就是這樣，前面有失誤的，後面的人補上。」

至於第10局許哲晏被觸身球擊中，他是在林靖凱受傷後頂上游擊位置，獅隊快沒有游擊手了，林岳平表示，還要再觀察情況，明天才能確定能不能繼續出賽。

統一獅隊本壘攻防中成功跑回分數。圖／統一獅隊提供
統一獅隊本壘攻防中成功跑回分數。圖／統一獅隊提供
統一獅隊布雷克。圖／統一獅隊提供
統一獅隊布雷克。圖／統一獅隊提供

嚴宏鈞 布雷克 林岳平

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