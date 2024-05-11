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中職／猛獅延長賽寫最速22勝 最快12日亮燈「封王魔術數字」

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中職／猛獅延長賽寫最速22勝 最快12日亮燈

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅先發投手布雷克。報系資料照
統一獅先發投手布雷克。報系資料照

昨天在桃園球場跌倒，統一獅隊今天扳回一城，先發投手布雷克投出6局失2分幫助球隊以9：4擊敗樂天桃猿隊，開季29戰22勝續寫中職最速紀錄，加上另兩場台鋼雄鷹、富邦悍將都贏球，獅隊明天點亮魔術數字的劇本再次浮現。

獅隊目前22勝7敗是中職最佳，領先第2名中信兄弟隊7場勝差、第3名味全龍隊7.5場勝差，代表明天只要獅隊自己贏球，

加上雄鷹擊敗龍隊、悍將擊敗兄弟，就可亮起上半季封王魔術數字M24，寫下中職最速亮燈紀錄。

布雷克今天投得有些不穩，開賽就被陳晨威敲出三壘打，並因滾地推進掉分，4局下則是保送、被敲安、保送，讓猿隊又靠高飛犧牲打添分；好在以101球投完6局只丟這2分，1分責失，被敲5支安打，另有3次三振、3次四壞保送。

而獅隊則是在1局上就先靠林祖傑在2出局、滿壘時的適時安打，攻下2分，雖然4局下被追平，但7局上1出局後，捕手張翔敲出生涯第1支三壘安打，再靠許哲晏高飛犧牲打跑回超前分。

不過，猿隊在8局下面對獅隊中繼洋投裴瑞茲，1出局後朱育賢先敲出安打，林泓育再追擊一發敲出中外野全壘打牆的2分砲，將比數逆轉為4：3；這也是林泓育生涯第200轟、第1673支安打，成為中職史上第4位「千安、兩百轟」俱樂部成員。

獅隊也沒放棄，9局上陳傑憲代打選到保送，1出局後林佳緯也保送上壘，接著邱智呈的一支適時安打敲回1分，將比數追平，也打破陳柏豪連續15局數無失分。

比賽拖進延長賽突破僵局制，今天剛上一軍的胡金龍在10局上代打敲出內野安，接著林祖傑觸擊失敗變三振，但何恆佑、柯育民兩支安打，打回2分，許哲晏遭觸身後，林佳緯安打、邱智呈高飛犧牲打、林安可安打，又追加3分。

帶著5分領先，裴瑞茲10局下續投，終於沒再讓比賽翻盤，投完最後3局，掉2分，反而收下勝投。

中職 林祖傑

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