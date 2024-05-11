中職／小野寺賢人不問天了 日籍投手7局1安無失分隔12年再現
台鋼雄鷹隊日籍投手小野寺賢人終於揮別悲情，今天先發7局無失分，打線也有適時一擊，雄鷹終場以5：1擊敗味全龍隊，他也拿下中職生涯首勝。
年輕的雄鷹尚在厚實羽翼，打擊能力弱於其他球隊一截，讓小野寺賢人頻頻「問天」，前3場出賽都是優質先發無緣勝投，今天面對龍隊終於一嘗勝投滋味，以92球投7局僅被敲1安打、無失分。中職史上前一次有日籍投手先發7局以上無失分且被敲1安打以上，已要追溯到2012年5月19日統一獅隊鎌田祐哉。
龍隊由王牌投手鋼龍先發4.2局已用102球，被敲3安打、失2分，出現4次四死球保送釀成危機，3局下被敲1安打、2保送堆成滿壘，魔鷹補上安打一棒送回2分。
雄鷹7局再憑藉黃秉揚一壘打、曾子祐三壘打串聯，攻下第3分，小野寺賢人7局投完帶著3：0領先退場。
龍隊8局上靠吉力吉撈．鞏冠的陽春砲破蛋，雄鷹下半局出現3支安打的串聯追加2分，雷公9局上登板把關4分領先，雖被黃柏豪開局敲出二壘打，但接著連抓3個出局數，雄鷹終止4連敗，總教練洪一中的生涯勝場也推進至998勝。
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