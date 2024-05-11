快訊

中職／猛獅延長賽寫最速22勝 最快12日亮燈「封王魔術數字」

新北三重命案！民眾報案母失聯 警破門赫見「3屍體被布捆」疑祖孫三代遇害

中職／小野寺賢人不問天了 日籍投手7局1安無失分隔12年再現

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊日籍投手小野寺賢人。本報資料照片
台鋼雄鷹隊日籍投手小野寺賢人。本報資料照片

台鋼雄鷹隊日籍投手小野寺賢人終於揮別悲情，今天先發7局無失分，打線也有適時一擊，雄鷹終場以5：1擊敗味全龍隊，他也拿下中職生涯首勝。

年輕的雄鷹尚在厚實羽翼，打擊能力弱於其他球隊一截，讓小野寺賢人頻頻「問天」，前3場出賽都是優質先發無緣勝投，今天面對龍隊終於一嘗勝投滋味，以92球投7局僅被敲1安打、無失分。中職史上前一次有日籍投手先發7局以上無失分且被敲1安打以上，已要追溯到2012年5月19日統一獅隊鎌田祐哉。

龍隊由王牌投手鋼龍先發4.2局已用102球，被敲3安打、失2分，出現4次四死球保送釀成危機，3局下被敲1安打、2保送堆成滿壘，魔鷹補上安打一棒送回2分。

雄鷹7局再憑藉黃秉揚一壘打、曾子祐三壘打串聯，攻下第3分，小野寺賢人7局投完帶著3：0領先退場。

龍隊8局上靠吉力吉撈．鞏冠的陽春砲破蛋，雄鷹下半局出現3支安打的串聯追加2分，雷公9局上登板把關4分領先，雖被黃柏豪開局敲出二壘打，但接著連抓3個出局數，雄鷹終止4連敗，總教練洪一中的生涯勝場也推進至998勝。

中職 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／免問天！小野寺賢人7局無失分奪首勝 洪總千勝M2

中職／陳仕朋7局好投封鎖 兄弟4度遭完封只比雄鷹少

中職／雄鷹E起來繳學費 龍隊趁隙攻3分大局取4連勝

中職／打線一起結霜9局 林哲瑄關鍵安悍將10局射下雄鷹

相關新聞

中職／免問天！小野寺賢人7局無失分奪首勝 洪總千勝M2

開季前4戰3場優質先發卻是0勝3敗，台鋼雄鷹隊先發投手小野寺賢人今天不再「問天」，面對味全龍隊投出7局無失分的表現，幫助...

中職／陳仕朋7局好投封鎖 兄弟4度遭完封只比雄鷹少

有陳仕朋7局無失分好投當後盾，富邦悍將隊今天以3：0完封中信兄弟隊，黃衫軍本季第4場被完封，只比新軍台鋼雄鷹隊（6場）少...

中職／兒子到場首勝！陳仕朋母親節前夕奪勝有點想哭

富邦悍將隊今天以3：0擊敗中信兄弟隊，左投陳仕朋先發7局無失分拿下勝投，賽後站上單場MVP頒獎台，兒子亮仔驚喜現身，陳仕...

中職／小野寺賢人不問天了 日籍投手7局1安無失分隔12年再現

台鋼雄鷹隊日籍投手小野寺賢人終於揮別悲情，今天先發7局無失分，打線也有適時一擊，雄鷹終場以5：1擊敗味全龍隊，他也拿下中...

中職／戈威士逼近期末考？鋒總：這是工作、不是考試

富邦悍將隊洋投戈威士本季勝場遲未開張，有如未爆彈般的控球，總教練陳金鋒也坦言：「還是一樣，不是很穩定。」是否逼近期末考？...

中職／球探到場沒影響 古林睿煬不去想旅外：爆掉也沒用

統一獅隊古林睿煬昨晚雖達成本土投手開季前6戰最多三振紀錄，但單場失5分是近兩年新高，好壞球落差太大是他接下來要克服的課題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。