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中職／免問天！小野寺賢人7局無失分奪首勝 洪總千勝M2

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊投手小野寺賢人。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊投手小野寺賢人。圖／台鋼雄鷹隊提供

開季前4戰3場優質先發卻是0勝3敗，台鋼雄鷹隊先發投手小野寺賢人今天不再「問天」，面對味全龍隊投出7局無失分的表現，幫助球隊以5：1拿下勝利，總教練洪一中也在澄清湖主場再次轉動輪盤，執教生涯第998勝入袋。

小野寺賢人今天前4局僅被敲出1支安打，5局上雖然因為失誤、保送製造危機，但仍抓下第3個出局數，第6、第7局連續投出6上6下，投出來台代表作。

小野寺賢人以92球投出追平生涯最長的7局，無失分也是最低，僅被敲1支安打是來台最少，另有4次三振、1次四壞保送，防禦率下降到2.93，也終於收下第1勝。

曾以7局失1分好投吞敗的小野寺賢人，今天有足夠分數支援，3局下魔鷹在滿壘時敲出2分打點安打，7局下曾子祐的三壘打也敲回第3分，8局下葉保弟、紀慶然的安打又追加分數。

龍隊僅靠吉力吉撈．鞏冠在8局上的陽春砲得分，先發投手鋼龍投了4.2局用球數就來到102球退場，被敲3支安打，另有3次四壞加1次觸身球，丟掉2分吞下敗投。

台鋼雄鷹 問天

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