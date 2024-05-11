中職／陳仕朋7局好投封鎖 兄弟4度遭完封只比雄鷹少
有陳仕朋7局無失分好投當後盾，富邦悍將隊今天以3：0完封中信兄弟隊，黃衫軍本季第4場被完封，只比新軍台鋼雄鷹隊（6場）少。
面對兄弟洋投艾士特，悍將2局下申皓瑋安打加盜壘進占二壘，董子恩擊出右外野方向的飛球，在三名守備球員之間巧妙落地，幫助悍將首開紀錄。
艾士特6局下開局就被連敲4安打，申皓瑋的安打、戴培峰高飛犧牲打各挹注1分打點，艾士特最終以投6局被敲8安打、失3分氣噗噗收工，嘴裡連飆F開頭髒字。
悍將先發投手陳仕朋投7局用99球，僅被敲4安打，讓黃衫軍打線1分未得，將3：0領先交到勝利組牛棚手中。
第8局曾峻岳在一出局後，連兩打席都經由改判翻盤，先是王威晨改判內野安打上壘，接著岳政華的雙殺打，經由主審啟動主動審視權改判打者安全上壘，曾峻岳後續又對許基宏投出保送，危機場面對陳俊秀飆K脫困。富藍戈9局登板，被敲2安打但力保不失，3任投手合力完封兄弟。
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