中職／陳仕朋7局好投封鎖 兄弟4度遭完封只比雄鷹少

有陳仕朋7局無失分好投當後盾，富邦悍將隊今天以3：0完封中信兄弟隊，黃衫軍本季第4場被完封，只比新軍台鋼雄鷹隊（6場）少。

面對兄弟洋投艾士特，悍將2局下申皓瑋安打加盜壘進占二壘，董子恩擊出右外野方向的飛球，在三名守備球員之間巧妙落地，幫助悍將首開紀錄。

艾士特6局下開局就被連敲4安打，申皓瑋的安打、戴培峰高飛犧牲打各挹注1分打點，艾士特最終以投6局被敲8安打、失3分氣噗噗收工，嘴裡連飆F開頭髒字。

悍將先發投手陳仕朋投7局用99球，僅被敲4安打，讓黃衫軍打線1分未得，將3：0領先交到勝利組牛棚手中。