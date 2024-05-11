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中職／斷棒已9支…陳重廷心疼荷包：但不能因此害怕

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊陳重廷今年斷棒已經累積到9支。圖／統一獅隊提供，資料照
統一獅隊陳重廷今年斷棒已經累積到9支。圖／統一獅隊提供，資料照

統一獅陳重廷的球棒又遭殃了，昨天與樂天桃猿隊之戰敲斷的球棒是本季第9支，就連球迷都在幫他紀錄，陳重廷雖然疼惜荷包因此變瘦，「但不可能因為這樣就害怕揮棒。」

陳重廷今年從3月31日單場打斷3支球棒，就開始被關注，接下來4月16日、23日兩場比賽都各敲斷2支球棒，開始被冠上「斷棒人」稱號，4月27日打斷第8支，到昨天追加1支，還沒打完半季就快達到雙位數。

「每打斷1支就會收到球迷通知啊。」陳重廷又好氣又好笑，也感謝球迷對他如此關注，「打斷球棒會心疼，但該花的錢還是要花。」

今年從春訓到熱身賽，陳重廷1支球棒都沒打斷，沒想到一開季瘋狂斷棒，讓他也有點驚訝，但還沒遇到球棒來不及供應的狀況，「本來就會多準備幾支，到客場的話會帶更多支，目前是兩個牌子交替使用，球棒型號都一樣，不過重心、握把會有些不同。」

而開季火燙的手感在近期也有些冷卻，5月3日單場3安後，就是連5場沒敲安，陳重廷表示，自己揮棒的感覺沒那麼乾脆，「遇到失投球會Miss，該掌握的沒辦法掌握的感覺，有時打得好也沒安打，自己就會想比較多，還是回到基礎，從基本的開始練起。」

維持每天提早到球場特打的習慣，陳重廷暫時不打算做太多改變，「還是透過比賽，慢慢去找到原本的感覺。」

樂天桃猿 統一獅 陳重廷

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