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中職／球探到場沒影響 古林睿煬不去想旅外：爆掉也沒用

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊古林睿煬（左）昨天在桃園棒球場登板，與總教練林岳平交談。圖／統一獅隊提供
統一獅隊古林睿煬（左）昨天在桃園棒球場登板，與總教練林岳平交談。圖／統一獅隊提供

統一獅隊古林睿煬昨晚雖達成本土投手開季前6戰最多三振紀錄，但單場失5分是近兩年新高，好壞球落差太大是他接下來要克服的課題，本壘後方的球探關注視線，「對我來說沒有任何影響。」

古林睿煬最近兩場先發都有美職球探到場，5月1日對台鋼雄鷹隊5局失1分奪勝，昨天對樂天桃猿隊6局被敲9支安打，丟掉5分，跟開季前4場僅失1分責失的表現有差距。

「每場都不太好。」古林睿煬認為近況其實沒有特別差異，「都是有要調整的地方，主要是好壞球落差太大，保送也比較多，球數落後的時候丟進去就被打，每個打席要怎麼取得球數領先滿重要的。」

球探到場對他來說沒有影響，古林睿煬說：「我還是要去投球，就算他們沒來也可能看電視，重點是自己。」而旅外的不會多想，「賽季表現爆了也出不去，還是投完整個賽季再去想。」

總教練林岳平認為，昨天古林睿煬表現沒有不好，「投手都會有不順的時候，但他還是能投完6局，我認為不錯。」餅總也點出，古林昨天主要是2出局後會遇到狀況，古林睿煬則表示：「自己要能更有效率的投完1局。」

近期古林壞球雖然多一點，但林岳平認為，有些投得不錯裁判沒撿，「他也不是投到邊邊角角的類型，要靠球威去壓制。」古林睿煬則表示，今年變化球沒有投得特別多，但比較多去嘗試，「是比較不擅長的地方，但一樣要去克服。」

古林睿煬上一次單場丟掉5分已經是2022年6月19日的事情，昨天再遇單場大失血，他說：「沒有投手不會被打的，昨天主要是沒有斷點，在對方有攻勢的時候沒能阻斷。」

古林睿煬 林岳平 樂天桃猿

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