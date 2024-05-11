中職／胡金龍本季首升一軍 看陳鏞基好Young：太不科學

好久不見，統一獅隊胡金龍今天出現在桃園棒球場，本季首次升上一軍，看到陳鏞基今年打出逆齡表現，胡金龍也忍不住說：「他太不科學了。」

胡金龍因開季膝蓋受傷從二軍出發，到今天回到一軍，總教練林岳平表示，主要是這周剩2場比賽，牛棚投手還夠用，所以讓尹柏淮下二軍，拉胡金龍上來觀察近況，尹柏淮到二軍維持出賽，繼續累積經驗。

胡金龍今年在二軍出賽16場，敲出10支安打，打擊率2成44，其中有3支二壘打、1支全壘打，胡金龍表示，前面球隊狀況太好，所以比較沒上來的空間。

開季的膝蓋傷勢，胡金龍表示，一開始腫起來，現在恢復得比較好，主要是透過訓練加強肌力，再搭配治療，現在打擊都沒問題，甚至在二軍也守過外野，「真的有需要還是可以Cover一下。」

獅隊目前戰績21勝7敗領先全聯盟，胡金龍認為，目前年輕球員表現真的很好，尤其潘傑楷、陳重廷跳了出來，但自己不會因此感到壓力。

而看到好友陳鏞基開季至今4成80打擊率、36支安打、3轟的表現，更是直呼不科學，胡金龍表示：「他狀況真的很火。」但話鋒一轉又說：「還是不要給他太大壓力。」