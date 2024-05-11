中職／范國宸、李宗賢打擊數據探底 鋒總眼中不是低潮的模樣

富邦悍將隊不動4棒范國宸，以及去年最佳進步獎得主李宗賢，本季打擊成績持續備受關注，總教練陳金鋒不諱言帳面數據確實沒有很好，但擊球並不差，相信兩人的打擊成績會慢慢提升、回歸正軌。

悍將本季先發第4棒只出現過一個人的名字，就是隊長范國宸，而悍將本季在先發4棒的打擊率0.216為6隊最低，且是唯一4番全壘打尚未開張的球隊，今天持續擔任先發第4棒出戰中信兄弟隊。

陳金鋒表示，「我知道帳面成績看起來沒很好，成績有落差，但擊球不算很差，只是都打到守備位置，他的擊球品質、速度都還是有，像昨天就有兩三顆擊球初速滿好。」

李宗賢的打擊率也在昨天4支0後跌破2成，只剩0.198，陳金鋒對此也提出自己的觀察，「他在打擊練習時打出去的球，不是低潮時的感覺。」他表示，打擊教練持續協助他們調整，認為兩人只差一個「感覺」，打擊成績就會慢慢提升。

至於本季首安尚未出現的張進德，前一次敲安已要追溯到去年10月12日。陳金鋒指出，張進德最近才剛傷癒回歸，加上本周在台東出賽時因為撲接界外球撞到手，「球季還很長，他的身體有些狀況情況下，蹲捕輪替會少一點。」