快訊

他良心不安自首…台中古井挖出腐爛嬰屍 生父母涉殺人棄屍起訴

你還在用嗎？ 台電曝「2吃電怪獸」夏天快關掉：比冰箱耗電

中職／戈威士逼近期末考？鋒總：這是工作、不是考試

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投戈威士。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊洋投戈威士。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊洋投戈威士本季勝場遲未開張，有如未爆彈般的控球，總教練陳金鋒也坦言：「還是一樣，不是很穩定。」是否逼近期末考？鋒總回應：「不是期末考啦！這又不是考試，這是工作，看有沒有辦法勝任工作，沒有辦法就是讓別人來取代你。」

悍將5月4日降下近期連3場優質先發的布藍登，升上戈威士，當天投5局失3分（責失2分）、送出9K，昨天先發4.1局失6分，寫下個人本季局數最短、失分最多的一戰，本季目前在一軍出賽5場，吞下0勝3敗、防禦率6.17。

陳金鋒指出，戈威士的控球問題持續存在，「被打安打是另外一回事，但保送一直沒辦法下降，球數落後對打者就是很好攻擊的機會。」鋒總也坦言，看去年戈威士在獅隊以「克維斯」之名出賽時，落差也沒今年那麼大。

悍將陣中還有尚未註冊的左投道鉑戈（原為樂天桃猿隊道博格），目前在二軍出賽5場，取得2勝1敗、防禦率3.54，最近一場出賽為9日對中信兄弟隊二軍投6局失1分，若要升上一軍，就必須要註銷1名洋投。

陳金鋒表示，道鉑戈目前調整狀況還OK，球速還沒到去年水準，但可能因為下午兩點加上南部比賽天氣較熱，體力消耗較大有影響，等他狀況調整好了再來討論去留。

至於戈威士是否下周會留在一軍先發輪值內？陳金鋒表示，目前是有排，但近期因有因雨延賽的場次，是否調整輪值還要再討論。

富邦悍將 樂天桃猿 陳金鋒

延伸閱讀

中職／延續徐總85精神 劉貴元敲安劉俊豪立刻給祝福

中職／悍將摸索勝利方程式 鋒總點出先發局數的重要性

中職／「薩諾獅」14戰12勝續寫紀錄 鋒總激烈抗議被趕

中職／陳金鋒爭13秒就遭驅逐出場 陳連宏緊抱避免衝突

相關新聞

中職／戈威士逼近期末考？鋒總：這是工作、不是考試

富邦悍將隊洋投戈威士本季勝場遲未開張，有如未爆彈般的控球，總教練陳金鋒也坦言：「還是一樣，不是很穩定。」是否逼近期末考？...

中職／范國宸、李宗賢打擊數據探底 鋒總眼中不是低潮的模樣

富邦悍將隊不動4棒范國宸，以及去年最佳進步獎得主李宗賢，本季打擊成績持續備受關注，總教練陳金鋒不諱言帳面數據確實沒有很好...

中職／球迷大鬧新莊棒球場言語恐嚇+衝撞 悍將發聲明

新莊棒球場昨天發生球迷鬧事意外，富邦悍將隊今天透過聲明稿還原事發經過，球團也呼籲，禁止對現場工作人員進行言語恐嚇或肢體暴...

中職／最差劇本出現 猛獅封王魔術數字最快點燈日推遲到12日

統一獅隊想在昨晚點燈需要的三項必要條件，全數不成立，昨天以3：5不敵樂天桃猿隊，終止3連勝。加上同日中信兄弟、味全龍隊都...

中職／愛基麟打線有「基」援 徐基麟5戰進帳4勝

中信兄弟隊先發投手徐基麟今晚5局失2分的表現，拿下本季第4勝暫居本土勝投王，登板時援護率9.32是全隊最高，他也有發現，...

中職／3安猛打翻轉低潮 許基宏：打球就像人生

中信兄弟隊今晚靠許基宏本季首次的猛打賞，加上先發投手徐基麟5局失2分表現，以6：3擊敗富邦悍將隊，終止2連敗，擺脫低潮的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。