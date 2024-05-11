中職／戈威士逼近期末考？鋒總：這是工作、不是考試

富邦悍將隊洋投戈威士本季勝場遲未開張，有如未爆彈般的控球，總教練陳金鋒也坦言：「還是一樣，不是很穩定。」是否逼近期末考？鋒總回應：「不是期末考啦！這又不是考試，這是工作，看有沒有辦法勝任工作，沒有辦法就是讓別人來取代你。」

悍將5月4日降下近期連3場優質先發的布藍登，升上戈威士，當天投5局失3分（責失2分）、送出9K，昨天先發4.1局失6分，寫下個人本季局數最短、失分最多的一戰，本季目前在一軍出賽5場，吞下0勝3敗、防禦率6.17。

陳金鋒指出，戈威士的控球問題持續存在，「被打安打是另外一回事，但保送一直沒辦法下降，球數落後對打者就是很好攻擊的機會。」鋒總也坦言，看去年戈威士在獅隊以「克維斯」之名出賽時，落差也沒今年那麼大。

悍將陣中還有尚未註冊的左投道鉑戈（原為樂天桃猿隊道博格），目前在二軍出賽5場，取得2勝1敗、防禦率3.54，最近一場出賽為9日對中信兄弟隊二軍投6局失1分，若要升上一軍，就必須要註銷1名洋投。

陳金鋒表示，道鉑戈目前調整狀況還OK，球速還沒到去年水準，但可能因為下午兩點加上南部比賽天氣較熱，體力消耗較大有影響，等他狀況調整好了再來討論去留。

至於戈威士是否下周會留在一軍先發輪值內？陳金鋒表示，目前是有排，但近期因有因雨延賽的場次，是否調整輪值還要再討論。