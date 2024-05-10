中職／愛基麟打線有「基」援 徐基麟5戰進帳4勝

中信兄弟隊先發投手徐基麟今晚5局失2分的表現，拿下本季第4勝暫居本土勝投王，登板時援護率9.32是全隊最高，他也有發現，「我先發隊友都打特別好。」

徐基麟今天第1局出現不小危機，開賽就因為安打、保送、觸身球，無人出局滿壘，但接下來靠王威晨策動三壘傳本壘、本壘傳一壘的雙殺，凍結失分，雖然又投出1次觸身球，但徐基麟再讓對手敲出高飛球出局，有驚無險。

徐基麟表示，因為連3場對上富邦，一開始會想太多，「對方會不會抓我的球路？丟不太進去。」但是捕手高宇杰在滿壘時上來一句話讓戰局回穩，徐基麟說：「他告訴我，只要失分降低就好，投給對方打。」結果是0失分劇本，「也是有運氣，剛好隊長有接到。」

總教練平野惠一透露，徐基麟在第5局失分後，退場時還來道歉，「他的戰鬥意識很高，成長很多，不會覺得投完5局就好，還想要更好。」

徐基麟先發5場取得4勝1敗，援護率高達9.32，對於先發時隊友打特別好，他給出的理由很另類，「可能早上有去拜拜。」

而許基宏今天更是3安打、2打點的支援，今年徐基麟先發時，許基宏是17打數8安打、敲回7分打點，許基宏沒注意到有這個數據，開玩笑說：「因為我們都有個基字吧，這個連線聽起來怪怪的，可能巧合啦。」

生涯3次觸身球的徐基麟，今天單場就投出3次觸身寫新高，主要是攻擊內角球的策略，他說：「丟到他們比較歹勢。」