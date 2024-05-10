中職／3安猛打翻轉低潮 許基宏：打球就像人生

中信兄弟隊今晚靠許基宏本季首次的猛打賞，加上先發投手徐基麟5局失2分表現，以6：3擊敗富邦悍將隊，終止2連敗，擺脫低潮的許基宏有哲學論：「打球就像人生。」

許基宏在第3局的二壘打終結個人連10打數未敲安，也幫兄弟打回2分、先馳得點，許基宏表示，當下就是把引誘的球選掉，才能等到比較好攻擊的球。

全場5打數3安打擺脫低潮，許基宏說得很哲學：「打球就像人生，都會有跌倒的時候，重點是跌倒怎麼爬起，最怕跌倒不願意站起來。」

兄弟前2戰僅得到2分，但今天對悍將洋投戈威士敲出7支安打、攻下6分，總教練平野惠一對於攻略法保密，「怕下次遇到就打不到了。」