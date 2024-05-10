中職／雄鷹E起來繳學費 龍隊趁隙攻3分大局取4連勝

台鋼雄鷹隊持續在中職一軍場上繳學費，今天又是失誤釀禍，讓味全龍隊在第8局攻下3分成為勝負分水嶺，龍隊終場以5：3贏球，雄鷹吞下4連敗，龍隊則是取得4連勝。

雄鷹先發投手施子謙投5局失2分（責失1分），龍隊4局上靠張祐銘一壘打、劉基鴻二壘打串聯先下一城，5局上林孝程開局敲安，靠失誤進占二壘，張政禹安打掃回龍隊第2分；龍隊吳俊杰先發3.1局失2分，4局下挨了杜家明的兩分砲，兩人都以無關勝敗收場。

兩隊2：2局面，龍隊先在第7局靠2安打、1保送攻占滿壘一度眼看動搖，李凱威的雙殺打出現，龍隊中「滿壘計」，但第8局雄鷹自爆，吉力吉撈．鞏冠先敲二壘打，陳品捷短打點出三壘手杜家明的接球失誤，龍隊先攻下超前分，後續劉基鴻、郭天信續有安打，龍隊單局攻下3分。

9局上一壘手王博玄發生雄鷹此役單場第3次失誤，寫下團隊本季第3場3失誤以上的比賽，樂天桃猿、富邦悍將、味全龍、中信兄弟隊都是各1場，獅隊本季至今單場最多失誤則是2次。