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中職／不一樣了！兄弟攻6分 許基宏本季首猛打敲暈悍將

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟許基宏3局上敲出2分打點二壘安打，幫助球隊先馳得點。記者余承翰／攝影
中信兄弟許基宏3局上敲出2分打點二壘安打，幫助球隊先馳得點。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊前兩場比賽合計僅得2分，今天一口氣攻勢重新串連，許基宏本季第一次的猛打賞演出加持，以6：3擊敗富邦悍將隊，終止2連敗。

兄弟前兩場對上統一獅隊，雖然一場6安、一場8安，但只打回2分，今天3局上1出局，王威晨選到保送，岳政華、許基宏、陳俊秀連續3支安打串連，瞬間攻下3分；5局上則是靠著岳政華、許基宏兩張安打攻佔得點圈，1出局後曾頌恩安打敲回1分，王政順再補上2分打點安打。

許基宏在3局上的二壘打貢獻2分打點，加上9局上的二壘打，全場3安猛打賞是本季第一次，打擊率上升到2成79。

兄弟先發投手徐基麟今天5局被敲3支安打，但丟掉2分，生涯僅投出過3次觸身球，今天單場3次觸身球寫下生涯新高，另有2次四壞保送。

徐基麟第1顆觸身球有些爭議，1局上在面對王正棠時投出一顆提前落地的「挖地瓜」，不過主審判定有觸身，兄弟教練團雖然提出挑戰，但經電視輔助判決後仍維持原判。

第2顆觸身球則是直接砸中申皓瑋，也出現在1局下，而該局悍將兩度攻佔滿壘卻未能得分；直到5局下徐基麟又對董子恩投出觸身球，悍將也在該局攻下2分。

中信兄弟先發投手徐基麟。記者余承翰／攝影
中信兄弟先發投手徐基麟。記者余承翰／攝影

徐基麟 許基宏

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