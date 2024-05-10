聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／不一樣了！兄弟攻6分 許基宏本季首猛打敲暈悍將
中信兄弟隊前兩場比賽合計僅得2分，今天一口氣攻勢重新串連，許基宏本季第一次的猛打賞演出加持，以6：3擊敗富邦悍將隊，終止2連敗。
兄弟前兩場對上統一獅隊，雖然一場6安、一場8安，但只打回2分，今天3局上1出局，王威晨選到保送，岳政華、許基宏、陳俊秀連續3支安打串連，瞬間攻下3分；5局上則是靠著岳政華、許基宏兩張安打攻佔得點圈，1出局後曾頌恩安打敲回1分，王政順再補上2分打點安打。
許基宏在3局上的二壘打貢獻2分打點，加上9局上的二壘打，全場3安猛打賞是本季第一次，打擊率上升到2成79。
兄弟先發投手徐基麟今天5局被敲3支安打，但丟掉2分，生涯僅投出過3次觸身球，今天單場3次觸身球寫下生涯新高，另有2次四壞保送。
徐基麟第1顆觸身球有些爭議，1局上在面對王正棠時投出一顆提前落地的「挖地瓜」，不過主審判定有觸身，兄弟教練團雖然提出挑戰，但經電視輔助判決後仍維持原判。
第2顆觸身球則是直接砸中申皓瑋，也出現在1局下，而該局悍將兩度攻佔滿壘卻未能得分；直到5局下徐基麟又對董子恩投出觸身球，悍將也在該局攻下2分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言