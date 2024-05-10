中職／桃猿在花果山不敗 連猛獅都被拔鬃毛終止3連勝

統一獅隊今天在桃園棒球場踢到鐵板，「金孫」古林睿煬本季首度先發投滿6局，卻也丟掉近兩季單場最多的5分，獅隊終場以3：5不敵樂天桃猿隊，終止3連勝。猿隊本季至今在桃園出賽4場，取得全勝戰績。

猿隊先發投手霸威斯收下本季首勝，投5.2局共用104球，被敲8安打、僅失2分，首局先挨陳鏞基的陽春砲，3局上面對滿壘、無人出局危機，邱智呈補上安打、先掃回1分，但獅隊後續無法再攻城掠地，留下滿壘殘壘。

古林睿煬本季首度投滿6局，但內容相當動盪，被敲9安打、失5分，第1局以連2K開局，卻在保送廖健富後開啟危機，被朱育賢、林泓育連續敲安丟掉1分，2局下再因林承飛、陳晨威的串聯安打失血。

2：2的局面，猿隊在5局下由陳晨威的三壘打開啟另一波攻勢，廖健富以高飛犧牲打先送回超前分，朱育賢補上陽春砲，古林睿煬第6局又在兩出局後被余德龍三壘打、陳晨威一壘打狙擊，猿隊攻下第5分。

陳柏豪9局上把關2分領先，成功守下勝利，本季7次救援成功在榜上獨走，本季出賽15場、15局防禦率仍維持在完美的0。

朱育賢賽前累積生涯899安，首局的安打先達到900安里程碑，後續一安接一安，最終4打數都是安打，成為今天獅隊投手解決不了的男人。