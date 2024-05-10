快訊

食藥署禁吃荔枝樁象 曾開全台首堂「吃蟲課」教授怒開砲：管太多

中職／獅隊上半季戰績獨走 兄弟教頭分析3個關鍵原因

中央社／ 新北10日電

中職統一獅隊上半季戰績獨走，中信兄弟總教練平野惠一點出3個關鍵，包括開季打出連勝、打擊角色分工明確，另外洋投裴瑞茲穩住牛棚也是一大功臣。

統一7-ELEVEn獅隊今天賽前上半季27場比賽打完戰績21勝、6敗，排名穩居第一，與各隊交手對戰成績都居上風。

中信兄弟目前上半季戰績排名第2、賽前落後獅隊7場勝差，兄弟總教練平野惠一表示，獅隊今年上半季戰績好的原因，包括開季就打出連勝，球員可以很有餘裕的面對比賽，一軍主力球員也都蠻固定的。

獅隊打者上壘率高也是關鍵，平野惠一提到，獅隊1到3棒打者有高上壘率、也能有效順利推進，4到6棒全力送回分數、貢獻打點，角色分工明確，不管什麼球隊、順的時候就會是這個樣子。

另外，平野惠一也點出獅隊把洋投裴瑞茲（HectorPerez）放在牛棚也成關鍵，裴瑞茲定位中繼，能夠在球隊有危機時守住可能失分、控制局面，「是很重要的存在。」

裴瑞茲今天賽前本季12場後援出賽，投19.1局僅失1分責失分，戰績1勝、5中繼成功、2救援成功，防禦率0.47。

兄弟今天賽前2場比賽僅拿2分，平野惠一則提到，不能用對方投手投得好這樣的說詞帶過，必須要有所突破，也做了很多內部的反省，要繼續努力。

平野惠一 牛棚

延伸閱讀

中職／「大齡菜鳥」劉貴元一軍亮相 老天眷顧肯努力的人

中職／劉貴元很會盜壘 狂跟周董請益但還沒看跑壘學

中職／猛獅獨走原因？兄弟教頭點出關鍵人物

中職／兄弟打洋投有一套 平野惠一也讚魏碩成好投

相關新聞

中職／不一樣了！兄弟攻6分 許基宏本季首猛打敲暈悍將

中信兄弟隊前兩場比賽合計僅得2分，今天一口氣攻勢重新串連，許基宏本季第一次的猛打賞演出加持，以6：3擊敗富邦悍將隊，終止...

中職／桃猿在花果山不敗 連猛獅都被拔鬃毛終止3連勝

統一獅隊今天在桃園棒球場踢到鐵板，「金孫」古林睿煬本季首度先發投滿6局，卻也丟掉近兩季單場最多的5分，獅隊終場以3：5不...

中職／猛獅獨走原因？兄弟教頭點出關鍵人物

統一獅隊今年開季戰績獨走，今天更有機會寫下最早點亮魔術數字的中職新紀錄，中信兄弟隊總教練平野惠一作為對手，觀察到獅隊跟過...

中職／愛基麟打線有「基」援 徐基麟5戰進帳4勝

中信兄弟隊先發投手徐基麟今晚5局失2分的表現，拿下本季第4勝暫居本土勝投王，登板時援護率9.32是全隊最高，他也有發現，...

中職／3安猛打翻轉低潮 許基宏：打球就像人生

中信兄弟隊今晚靠許基宏本季首次的猛打賞，加上先發投手徐基麟5局失2分表現，以6：3擊敗富邦悍將隊，終止2連敗，擺脫低潮的...

中職／雄鷹E起來繳學費 龍隊趁隙攻3分大局取4連勝

台鋼雄鷹隊持續在中職一軍場上繳學費，今天又是失誤釀禍，讓味全龍隊在第8局攻下3分成為勝負分水嶺，龍隊終場以5：3贏球，雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。