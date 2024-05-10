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TOTO盃少棒賽／新北市奪冠 獲小馬亞太區參賽權

中央社／ 新北10日電

TOTO盃少棒賽新北市與台中市隊今天爭冠，新北市隊7局下靠著施易劭再見安打以5比4奪冠，取得小馬少棒亞太區代表權，李晉瑋後援2.1局無失分穩守、拿下賽會MVP。

113年TOTO盃全國少棒錦標賽冠軍戰今天在亞太棒球訓練中心少棒主球場舉行，由新北市隊與台中市隊爭冠、兩隊攻勢往來。

新北市隊1局下靠著姜友博內野安打、盜壘、滾地球推進、暴投跑回第一分，台中市隊3局上攻下2分、翻轉戰局，5局上再添2分、拉開領先差距。

新北市隊展現韌性，5局下靠著觸身球保送、滾地球、余賽亞適時安打先追1分，再靠著保送、盜壘、失誤、滾地球再追1分。

新北市隊7局下再起攻勢，靠著安打、滾地球推進、姜友博、林彥澄安打先送回追平分，施易劭再見安打幫助球隊搶勝。

新北市隊先發投手姜友博投4.2局失掉4分責失分，李晉瑋後援投2.1局無失分、替球隊守住局面，球隊最後一局追分搶勝、李晉瑋為勝投，也拿下賽會最有價值球員（MVP）。

新北市隊此次由成功、土城、大豐、興穀、汐止等5所國小球員組成聯隊參賽，奪冠取得2024年美國小馬聯盟（PONY）野馬級（11-12歲組）亞太區少棒錦標賽參賽資格，力拚前進世界賽門票。

TOTO盃少棒 小馬少棒

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